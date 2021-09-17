Россиян предупредили об опасности выбрасывать некоторый мусор

Ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Анна Волкова напомнила, что не все бытовые отходы можно назвать безопасными. Некоторые из них необходимо отдавать на специальную переработку, в противно случае они могут быть опасны, предупредила эксперт в интервью агентству «Прайм».

К предметам, запрещенным для утилизации стандартным образом, относятся батарейки, лампочки, лекарства, краски, химикаты, ртутные градусники, бытовая химия, косметика, клеи и лаки. Их не стоит выбрасывать, напомнила россиянам Волкова.

«А компьютеры и электронику, старую бытовую технику вполне можно разделить на составляющие ее компоненты и часть утилизировать, а часть пустить во вторичный оборот», — рассказала аналитик.

Волкова добавила, что для правильной утилизации отходов необходима комфортная инфраструктура. Она подчеркнула, что человек не должен бегать с использованной лампочкой или батарейкой в поиске места для их сдачи. По мнению эксперта, нужные условия по приемке опасных отходов сейчас создаются.

«Кроме того, внедряется практика передвижных мобильных точек приема нестандартных и опасных отходов», — добавила специалист. Также существует практика, когда жители по внутреннему соглашению внутри дома устанавливают контейнеры для нестандартного бытового мусора в своих подъездах.

Ранее в Москве заработало такси для мусора. Теперь жители столицы смогут отправлять бытовые отходы на сортировку и переработку с помощью специального транспорта.