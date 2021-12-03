Дипломаты из Европы привезли в Ботсвану омикрон-штамм COVID-19

Первые случаи заражения омикрон-штаммом в Ботсване зафиксированы у дипломатов из Европы

Дипломаты из разных стран Европы привезли в Ботсвану омикрон-штамм коронавируса. Об этом заявил президент государства Мокветси Масиси, передает РИА Новости.

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Первые случаи заражения новым вариантом COVID-19, согласно заявлениям властей, были зафиксированы у четырех иностранных граждан, приехавших в страну с дипломатической миссией в конце ноября. Они покинули государство через несколько дней.

«Дипломаты прибыли из ряда стран — из стран их происхождения, стран, где они работают. Они проехали через некоторые другие государства, чтобы попасть в Ботсвану. (...) Некоторые из них были в Европе. Другие — в других местах», — заявил Масиси, подчеркнув, что ученые пока не могут указать источник возникновения нового штамма.

Президент раскритиковал запреты некоторых стран на авиасообщение и назвал их проявлением «почти империалистического мышления». Он указал, что подобные действия «бесчеловечны, унизительны и недопустимы».

Штамм под кодом B.1.1.529, которому присвоили название омикрон, был выявлен в ЮАР 11 ноября. Министр здравоохранения страны сообщил, что он легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по имеющимся данным, может обходить иммунитет переболевших другими вариантами вируса.

На данный момент омикрон-штамм появился более чем в 20 странах мира. 3 декабря стало известно о заражении жителя Австралии, который был полностью привит и не выезжал за пределы страны.