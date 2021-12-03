В Киеве поделились «золотым правилом» украинской дипломатии

Глава МИД Украины Кулеба: Россия не имеет права влиять на вступление Украины в НАТО

Россия не имеет права влиять на процесс вступления Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба агентству AFP, его слова приводит Twitter ведомства.

Он призвал НАТО отвергнуть предполагаемое требование России о гарантиях по непринятию Украины в Североатлантический альянс и заявил о неприемлемости подобных решений.

Кроме того, Кулеба также поделился «золотым правилом» украинской дипломатии. «Никаких решений по Украине без Украины. Поэтому, если кто-либо, даже наши самые близкие друзья, решит что-либо, связанное с Украиной, за нашей спиной, мы не признаем это решение», — объяснил глава МИД.

Ранее Кулеба сообщил, что страны НАТО готовы расширять сотрудничество с украинской стороной в военно-технической сфере. Он также отметил, альянс готов послать Москве «четкие сигналы» о том, что любая волна вооруженной агрессии против Киева станет для нее «непосильной ношей».