Google выпустит собственные «умные» часы

Google разрабатывает собственные «умные» часы Pixel Watch и планирует выпустить их в 2022 году. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на внутренние документы компании.

По данным издания, устройство получило кодовое название Rohan. Часы будут иметь круглый циферблат без рамки вокруг экрана, будут оснащены пульсометром и функцией подсчета шагов, за счет чего гаджет сможет отслеживать показатели физической активности и состояния здоровья его владельца.

Издание также отмечает, что часы тестируют сотрудники, не участвующие в их разработке. Ожидается, что устройства поступят в продажу весной 2020 года.

Ранее коллекционер под ником Apple Demo рассказал, что компания Apple планировала выпуск часов с названием Watch Pro. Специалист обнаружил раскрытые изображения модели смарт-часов, которая должна была выйти в 2015 году. По его мнению, в компании работали над «профессиональными» умными часами, однако по какой-то причине отменили данный проект.