Раскрыт отмененный прототип Apple Watch

Компания Apple планировала выпуск часов с названием Watch Pro. Об этом в своем Twitter рассказал коллекционер под ником Apple Demo.

Специалист обнаружил раскрытые изображения модели смарт-часов, которая должна была выйти в 2015 году. Также автор обнаружил упоминание девайса под названием Apple Watch Pro в коде одной из операционных систем Apple. По его мнению, в компании работали над «профессиональными» умными часами, однако по какой-то причине отменили данный проект.

Также Apple Demo показал, как выглядит прототип часов на фото. Девайс под идентификатором A1623 присутствовал на демонстрационном стенде. Специалист не обнаружил никаких внешних отличий данного устройства от вышедшего в 2015 году. Однако блогер предположил, что Apple Watch Pro могли отличаться некоторыми продвинутыми функциями.

Первые Apple Watch были представлены 9 сентября 2014 года. Часы включали в себя три вида моделей: устройство с сапфировым стеклом, версии Sport со стеклом Ion-X и Watch Edition с оформлением корпуса с применением золота.

Ранее коллекционер Кабель Сассер (Cabel Sasser) показал прототип самого первого iPod. Девайс находился в защитном чехле желтого цвета, который должен скрыть дизайн первого плеера Apple.