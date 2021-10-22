Показаны внутренности новых Apple Watch

Специалисты iFixit показали внутренние детали новых часов Apple Watch. Об этом сообщается на сайте организации.

Занимающиеся изучением устройства девайсов энтузиасты разобрали Apple Watch 7 и проанализировали конструкцию часов вместе с бывшим дизайнером Apple. Авторы обзора обратили внимание, что новый аппарат имеет модульную структуру, так как большую часть компонентов можно извлечь и заменить. В частности, специалистам удалось легко получить доступ к самым ремонтируемым деталям — батареи и дисплею. В связи с этим авторы iFixit поставили Apple Watch шесть из десяти баллов ремонтопригодности.

Также во время изучения девайса выяснилось, что в Apple упростили конструкцию гаджета. В частности, инженеры заменили два кабеля, соединяющих дисплей и сенсор, одним проводом. С одной стороны, это позволило уменьшить количество деталей. С другой, по мнению экспертов, — изменение конструкции вызвало сложности на производстве и задержку выхода умных часов на рынок.

Специалисты отметили, что некоторые компоненты от старых часов подходят к новым. Так, они смогли установить в актуальный гаджет аккумулятор от Apple Wacth 6. Кроме того, специалисты подтвердили наличие нового беспроводного диагностического интерфейса.

В конце сентября журналисты обнаружили в Apple Watch 7 новый беспроводной передатчик. Данное устройство может быть использовано для диагностики гаджета.