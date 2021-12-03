Оценены последствия коронавирусной инфекции для сердца

Ученые НИМЦ Томска определили осложнения после COVID-19 на сердце и сосуды

Ученые Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ Томска) оценили последствия связанной с COVID-19 пневмонией на состояние сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

В исследовании приняли участие 100 пациентов старше 18 лет с подтвержденным диагнозом пневмонии, ассоциированной с коронавирусной инфекцией, которые вылечились или были выписаны из больницы за год или три месяца. Специалисты оценили, как заболевание отразилось на бронхолегочную и сердечно-сосудистую системе в течение 12-месячного периода наблюдений. Это позволило определить предикторы таких осложнений, которые выражались в изменениях структуры и функции тканей.

Оказалось, что у данной группы людей наблюдается увеличение таких сердечно-сосудистых нарушений, как артериальная гипертония и хроническая сердечная недостаточность.

В будущем специалисты планируют создать модель, позволяющую спрогнозировать неблагоприятные последствия болезни в отдаленной перспективе в различных группах пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.