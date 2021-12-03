Антиквар раскрыл секреты охоты за неизвестными раритетами за миллионы рублей

Редчайшие ценности можно найти в антикварных магазинах и на рынках, на интернет-аукционах и сервисах для размещения объявлений, а также у коллекционеров и их наследников. Секреты охоты за неизвестными раритетами «Ленте.ру» раскрыл главный эксперт аукционного дома «Двенадцатый стул», антиквар Иван Ефимов.
Поиском раритетов занимаются антикварные дилеры. «Вот так идешь, например, а в букинистическом магазине выставили книжку за сто рублей, которая потом продается больше чем за полтора миллиона, — рассказал Ефимов. — Иногда в интернете можно откопать что-то очень ценное. Или тебя зовут по знакомству, по рекомендации или по объявлению, и ты покупаешь большую коллекцию».
По словам Ефимова, нередко после смерти владельцев их ценности выбрасывают наследники. «Неизвестные вещи, к сожалению, очень часто оказываются не на рынке, а на помойке, — объясняет он. — Хоть бы люди погуглили и выставили их на Avito».
Ранее сообщалось о жителе британского города Эйлсбери, который наткнулся у себя в гараже на бесценное средневековое кольцо. Он нашел его в 1979 году с помощью металлодетектора, однако тогда не осознавал его ценности. Мужчина выставил украшение на аукцион.