Ирина Шейк вышла в свет в обнажающем грудь топе и была обругана в сети

Российская супермодель Ирина Шейк посетила премьеру фильма «Аллея кошмаров» в Нью-Йорке в откровенном наряде и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

35-летняя знаменитость вышла в свет в темно-сером брючном костюме в полоску в сочетании с кожаным топом, который частично обнажает ее грудь. Шейк дополнила свой образ черными туфлями-лодочками на каблуках и небольшой сумкой. Ее волосы были собраны в низкий пучок, а на губы нанесена красная помада.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид манекенщицы в комментариях под материалом. «Эта женщина всегда выглядит уставшей и грубой. Одежду выбирает безвкусную», «Пошлый наряд», «Она мне нравится, но этот наряд ужасен», «Ирина красавица, но ее наряд уж слишком экстремален. Ей следует выглядеть более изысканно и меньше оголяться», — высказывались они.

В октябре Ирина Шейк снялась топлес и взволновала фанатов. На размещенных черно-белых кадрах 35-летняя знаменитость позирует топлес в черных кожаных легинсах, переходящих в ботинки. Ее волосы собраны в пучок, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Известно, что в таком виде Шейк рекламировала обувь дизайнера и соучредительницы бренда Jimmy Choo Тамары Меллон (Tamara Mellon).