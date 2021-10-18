Ирина Шейк снялась топлес и взволновала фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала снимки в откровенном образе и взволновала пользователей сети. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных черно-белых кадрах 35-летняя знаменитость позирует топлес в черных кожаных легинсах, переходящих в ботинки. Ее волосы собраны в пучок, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Известно, что в таком виде Шейк рекламировала обувь дизайнера и соучредительницы бренда Jimmy Choo Тамары Меллон (Tamara Mellon).

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы. «Ты очень хороша!», «Вот это образ. Безумно красивая женщина», «Красотка! Просто великолепно», «Ты самая лучшая», «Я одержим тобой», «Ты моя самая любимая модель», — писали они.

В сентябре Ирина Шейк снялась в купальнике и подверглась критике в сети. Знаменитость снялась в коричневом слитном купальнике со змеиным принтом, который оформлен вырезом в области талии. Ее образ дополнили накидка с таким же принтом и туфли на каблуках в тон наряду. Шейк запечатлели с укладкой с эффектом мокрых волос.