Ирина Шейк снялась в купальнике и подверглась критике в сети

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в модном шоу бренда нижнего белья Savage X Fenty, который принадлежит певице Рианне, и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

33-летняя знаменитость снялась в коричневом слитном купальнике со змеиным принтом, который оформлен вырезом в области талии. Ее образ дополнили накидка с таким же принтом и туфли на каблуках в тон наряду. Шейк запечатлели с укладкой с эффектом мокрых волос.

Читатели издания обругали внешний вид манекенщицы в комментариях под фотографиями. «Возраст настиг Ирину... Скоро на пенсию», «Похоже, Ирина Шайк много пила. У нее опухшие глаза», «Как вульгарно и безвкусно», «Ирина выглядит измученной», «Глядя на лицо Ирины Шейк, я задумался: она всегда была женщиной?» — высказывались они.

Ранее в сентябре Ирина Шейк снялась в кружевном белье для модного журнала CR Fashion Book. На размещенных фото супермодель позирует в розовом блестящем боди с глубоким декольте, которое оголяет ее ягодицы, белых чулках и босоножках на каблуке.