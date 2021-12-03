Российский артист и телеведущий Иван Ургант поделился детскими воспоминаниями о бабушке Нине Ургант. Сегодня, 3 декабря, она умерла в возрасте 92 лет. Интервью с Ургантом публикует ТАСС.

Артист рассказал, что никогда не называл Нину Ургант бабушкой — всегда только по имени. Однажды друг актрисы сказал Урганту, когда тот был ребенком, что для слова «бабушка» она молодая, поэтому лучше называть ее Ниной.

По словам телеведущего, Нина Ургант запомнилась ему, ребенку, тем, что она постоянно ездила на машине — на красных «Жигулях». Во всей семье у нее единственной был автомобиль. Артист добавил, что у нее всегда была высокая зарплата и различные премии, при этом она держала на сберкнижке довольно крупную сумму — такую, чтобы хватило на покупку автомобиля. Эти деньги пролежали там до денежной реформы.

Иван Ургант рассказал, что его бабушка всегда любила одиночество и не хотела, чтобы с ней кто-то жил. Телеведущий привел в пример ситуацию, когда она была вынуждена на месяц поселить в доме внука и подростка из США, который приехал в Санкт-Петербург по обмену. При этом артистка готовилась к роли Гертруды в «Гамлете». «Для меня до сих пор остается загадкой, почему она не выпила яду. Особенно если учесть, что она привыкла жить одна и любит одиночество», — признался Ургант.

Народная артистка Нина Ургант — человек, который говорил все прямо и не пытается сгладить углы, отметил ее внук. «Она не будет говорить: "Ванечка, мне кажется, тебе стоит задуматься над тем, есть ли тебе десерт или нет". Она скажет: "Что-то ты размордел, это непорядок!"» — привел пример Ургант. Он уточнил, что в его детстве бабушка всегда была требовательной и строгой, контролировала домашнее задание. Однако в то же время часто баловала внука.

При этом, добавил Ургант, его бабушка не чувствовала себя на свой возраст. Когда артистка видела по телевизору пожилых людей, она удивлялась, неужели она выглядит так же. По словам Нины Ургант, внутри она чувствовала себя на 17 лет.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. С 1954 года она выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина. Среди других известных картин с участием Нины Ургант — «Белорусский вокзал», «Волшебная сила», «Я родом из детства» и другие.