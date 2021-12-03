В Азербайджане сообщили об инциденте в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о нападении на военнослужащего в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе было совершено нападение на азербайджанского военного. О случившемся инциденте сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, 3 декабря военнослужащий азербайджанской армии, несший боевое дежурство на одной из позиций в Ходжавендском районе, подвергся нападению «лица армянского происхождения», пытавшегося завладеть его оружием.

Отмечается, что в ходе конфликта военный сначала открыл огонь в воздух, после чего в целях самообороны нейтрализовал нападавшего. В Минобороны добавили, что Баку уже доложил о случившемся российским миротворцам и в совместный российско-турецкий Центр мониторинга.

Ранее стало известно, что во время учебных полетов на полигоне Гарагейбат в Хызинском районе Азербайджана разбился военный вертолет. В результате крушения погибли 14 человек, еще двое получили ранения.

