Баку сообщил о готовности Белоруссии участвовать в восстановлении Карабаха

Белоруссия выразила готовность участвовать в восстановительных работах в Нагорном Карабахе, заявило министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает Day.Az.

В Стокгольме состоялась встреча глав МИД двух республик Джейхуна Байрамова и Владимира Макея. Стороны обсудили повестку сотрудничества Минска и Баку.

Макей подчеркнул, что Белоруссия готова участвовать в восстановительных работах на территориях, перешедших под контроль Баку по итогам последней войны.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку предложил помощь в восстановлении территорий, пострадавших в ходе войны. «Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты. Вы должны знать, что в Белоруссии — ваши надежные друзья», — сказал Лукашенко.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой.

Лидеры России, Армении и Азербайджана договорились до конца 2021 года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками. Стороны подписали совместное трехстороннее заявление.

