Путин рассказал об итогах переговоров с Пашиняном и Алиевым

Путин на встрече с Пашиняном и Алиевым обсудил границу между Арменией и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин сообщил, что на трехсторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили границу между двумя республиками. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства уточнил, что политики договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Российский лидер отметил, что на данный момент нет никаких препятствий для этих действий.

«Надеюсь, что это произойдет как можно скорее», — подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча трех лидеров длилась почти три часа. Стороны обсудили ситуацию в Карабахе, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.