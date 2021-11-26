Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном завершились

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым завершились. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, беседа лидеров длилась почти три часа. Стороны обсудили ситуацию в Карабахе, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации. Песков также добавил, что политики сделали заявление для прессы, и оно скоро будет доступно для журналистов. В данный момент Путин проводит отдельную встречу с Пашиняном.

До трехсторонних переговоров Путин пообщался с Алиевым. Лидеры двух стран отметили важность мирного урегулирования в Карабахе и необходимость начала проведения демаркации границы Армении и Азербайджана для установления стабильности в регионе. Алиев оценил роль Путина в поддержании мира в Карабахе и подчеркнул важную роль российских миротворцев.

В начале встречи с Путиным и Алиевым Пашинян заявил, что в мае текущего года Вооруженные силы (ВС) Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Несмотря на отсутствие договора о демаркации границы, Пашинян назвал такие действия недопустимыми и обвинил Баку в нарушении положений соглашения, подписанного год назад.