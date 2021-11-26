Президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин провели двусторонние переговоры в Сочи и обсудили ряд важных вопросов касательно ситуации на армяно-азербаджанской границе. Трансляция встречи доступна на YouTube.

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Лидеры двух стран отметили важность мирного урегулирования в Карабахе и необходимость начала проведения демаркации границы Армении и Азербайджана для установления стабильности в регионе. Алиев оценил роль Путина в поддержании мира в Карабахе и подчеркнул важную роль российских миротворцев.

Кроме того, глава Азербайджана указал на то, что за прошедший год серьезных инцидентов в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не было. Он выразил надежду на то, что страны в будущем продолжат тесно сотрудничать в этом направлении.

В ходе беседы стороны также обсудили успешное развитие отношений России и Азербайджана в торгово-экономической и культурной сферах, а также поговорили про дальнейшие планы по углублению двустороннего взаимодействия по всем направлениям.

В Сочи 26 ноября пройдут переговоры Путина, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча в таком составе приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления о прекращении огня. На повестке дня будет продолжение урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха, обсуждение экономических и транспортных связей в регионе и их разблокирование.