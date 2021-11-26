Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию Армении

В мае текущего года Вооруженные силы (ВС) Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Несмотря на отсутствие договора о демаркации границы, Пашинян назвал такие действия недопустимыми и обвинил Баку в нарушении положений соглашения, подписанного год назад.

Глава армянского правительства отметил важность разблокирования региональных коммуникаций и напомнил, что республика готова приступить к процессу демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. Политик также заверил, что Баку и Ереван пришли к конкретным решениям по стабилизации на Южном Кавказе.

В Сочи 26 ноября проходят переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Встреча в таком составе приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления о прекращении огня. На повестке дня будет продолжение урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха, обсуждение экономических и транспортных связей в регионе и их разблокирование.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе, когда Азербайджану отошли несколько спорных районов. В начале мая в Минобороны Армении зафиксировали продвижение азербайджанских солдат вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей. В Баку назвали действия своих военных корректными и оправданными в рамках процесса уточнения границ.