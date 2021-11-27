В ООН оценили переговоры России с Азербайджаном и Арменией

Генсек ООН Гутерриш поприветствовал переговоры России с Азербайджаном и Арменией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует переговоры президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, пишет РИА Новости.

По его словам, международная организация довольна трехсторонней встречей политиков, которая прошла в пятницу, 26 ноября. «Он с удовлетворением отмечает роль Российской Федерации в содействии продолжению контактов и диалога», — подчеркнул Хак.

Гутерриш также оценил намерения Баку и Еревана повысить стабильность в регионе. Он призвал их «разрешать противоречия посредством диалога во всех форматах».

Путин, Алиев и Пашинян договорились до конца 2021 года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками. Стороны подписали совместное трехстороннее заявление.

