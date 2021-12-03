На киргизского политика напали оппоненты и отобрали у него телефон

Неизвестные напали на лидера партии «Ата Мекен» в Бишкеке и отобрали у него телефон

В центре Бишкека на лидера киргизской социалистической партии «Ата Мекен» («Отечество») Омурбека Текебаева напали политические оппоненты и отобрали у него телефон. Об этом сообщает «Радио Азаттык» (включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Отмечается, что нападение на Текебаева произошло в ресторане «Парк Отеля». По словам политика, к заведению прибыли порядка 70 неизвестных мужчин крепкого телосложения в медицинских масках и начали высказывать ему претензии за организацию митинга после прошедших в стране парламентских выборов.

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«Они спрашивали: “Зачем нарушаете покой? Зачем проводите митинги около ЦИК?” Не успел я ответить, как меня ударили. Мне сказали выйти на улицу, там меня посадят в бусик и увезут в неизвестное место, где и устроят разборки. Главарь повторял: “Выборы закончились, признайте, вы проиграли, мы выиграли, вы должны уступить место молодежи”», — рассказал Текебаев.

Он добавил, что после того, как на месте инцидента стали собираться люди, нападавшие сбежали, забрав с собой его телефон. Политик также отметил, что милиция находилась неподалеку, но не вмешивалась в происходящее. Случившееся Текебаев связал со своей политической деятельностью и назвал политическим террором.

Юрист Канат Хасанов на своей странице в Facebook сообщил, что позднее телефон лидера «Ата Мекен» удалось отследить с помощью программы, которая указала, что смартфон находится рядом со зданием Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

В ведомстве отреагировали на это заявление и подчеркнули, что происходящее никак не связано ни с ГКНБ, ни с его сотрудниками, а информация о местоположении телефона политика является «попыткой провокации по отношению к органам безопасности».

28 ноября в Киргизии прошли выборы в парламент республики. На них лидировали провластные партии «Ата-Журт» («Отечество») и «Ишеним» («Доверие»), набравшие 13 и 12 процентов голосов соответственно. Представители партий «Ата Мекен», «Реформа», «Социал-демократы», «Азаттык» («Свобода») и «Улуттар биримдиги» («Гармония народа») заявили о нарушениях в ходе предвыборной кампании и фальсификациях при подведении итогов голосования.