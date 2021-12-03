Названа худшая валюта

Турецкая лира в ноябре стала лидером по падению к доллару, рубль — на седьмом месте, подсчитал стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов, передает РИА Новости.

Лира названа худшей валютой, поскольку она потеряла к доллару 29 процентов. Рубль подешевел на четыре процента за месяц. Большинство других валют развивающихся и развитых стран упали по отношению к доллару на 1-3 процента. Например, евро потерял два процента, британский фунт — три процента.

По мнению Попова, ослаблению рубля поспособствовали два фактора: геополитическая напряженность и укрепление доллара из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Также негативный эффект на рубль оказали новости о распространении нового штамма коронавируса. В декабре эксперт ожидает восстановление национальной валюты до 73 рублей за доллар.

Международное рейтинговое агентство Fitch в декабре ухудшило прогноз по рейтингу Турции со стабильного до негативного. Эксперты прогнозируют, что инфляция в стране достигнет 25 процентов к концу года и останется одной из самых высоких среди рейтингуемых суверенных стран, в 2022-2023 годах показатель будет на уровне 20 процентов. Госдолг страны, по прогнозам Fitch, значительно увеличится до 47 процентов ВВП.

Инфляция в Турции в ноябре достигла максимума за три года, превысив 21 процент. Турецкая лира за год потеряла половину своей стоимости. На момент написания новости курс составляет 13,89 лиры за доллар, это абсолютный антирекорд.

Обвал произошел из-за снижения ключевой ставки, которую ЦБ вновь опустил с 16 до 15 процентов 18 ноября, несмотря на рекордный уровень инфляции в стране. Позже президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается продолжить снижать ключевую ставку.