Малахов признался в желании уйти с телевидения в начале карьеры

Ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов рассказал о желании уйти с телевидения в начале своей карьеры. Журналист признался, что хотел бросить работу на ТВ, поскольку представлял ее совершенно иначе. Об этом шоумен написал в своем Instagram.

По словам Малахова, работа на ТВ всегда была его детской мечтой. Однако когда журналист, будучи еще студентом Московского государственного университета, начал карьеру на телевидении, оказалось, что его представления о труде сотрудников телецентра отличаются от реальности. «Атмосфера праздника, о которой я грезил и которую наблюдал через "синий экран" — это результат работы профессионалов, а не реальная жизнь телецентра. Всего одной недели хватило студенту журфака МГУ, чтобы усомниться в своих прежних желаниях», — рассказал шоумен.

Как поделился Малахов, у него было желание бросить карьеру на телевидении «и не возвращаться». Однако этого не случилось. Телеведущий уточнил, что получил работу младшего редактора и стал проводить много времени в студии. По словам журналиста, в тот период он выполнял бытовые поручения старших коллег, но при этом наблюдал за ними и учился у них. «"Мальчик на побегушках" питался информацией. Наблюдая за мастерами, жадно впитывая тонкости, нюансы и тайны профессии. Этому не учат в институтах», — вспомнил телеведущий.

Ранее Андрей Малахов рассказал об исполнении просьбы музыканта Александра Градского после его смерти. Как объяснил шоумен, композитор хотел быть похороненным рядом с матерью на Кузьминском кладбище в Москве.