Россиянам сообщили росте цен на мандарины

РИА Новости: мандарины в РФ подорожали на 25 процентов из-за сокращения поставок из Турции

Мандарины в России подорожали. Перед традиционным сезоном высокого спроса цена на них за год в опте выросла в среднем на 18 процентов, в несетевой рознице — на 25 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Так, средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля, заявили в компании «Эвотор». Экспертами были изучены средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре текущего и прошлого года. Они использовали данные 800 тысяч смарт-терминалов в российских регионах.

«Так называемым "высоким сезоном", когда спрос по данной категории продукции максимален, является ноябрь-декабрь», — сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Согласно данным ассоциации, на сегодняшний день цены в опте — от 80 рублей за килограмм до 138 рублей. Средняя цена — 110 рублей за килограмм мандаринов против 90 рублей в 2020 году.

По словам Востриков, росту цен связан с сокращением поставок из Турции. Также он отметил удорожание логистики поставок.

Ранее специалист инспекции по качеству пищевой продукции Елена Павлова​​​ дала рекомендации по выбору и хранению мандаринов. По ее словам, плоды должны быть чистыми, упругими, без повреждений и пятен на кожуре. Такие отметины могут быть признаком заболевания фрукта, которое приведет к быстрому загниванию. В частности, Павлова советовала не брать зеленые, загнившие, заплесневевшие, подмороженные и мандарины с повреждениями, затрагивающими мякоть.