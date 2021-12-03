В российском регионе допустили введение QR-кодов в общественном транспорте

Губернатор Усс: в Красноярском крае могут ввести QR-коды в транспорте

В Красноярском крае могут быть введены QR-коды для пользования общественным транспортом. Введение цифровых документов допустил губернатор региона Александр Усс, его цитирует «Интерфакс».

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«Транспорт — это жизненно необходимая вещь. Но не исключаю, что нам придется перейти и к этой практике», — заявил глава региона.

По его словам, власти российского региона пока не стали вводить дополнительные ограничения и дали жителям возможность пройти вакцинацию. Эта медицинская процедура поможет «не сталкиваться с дополнительными проблемами».

Ранее оправданным введение QR-кодов в общественном транспорте назвал вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. По его словам, такая мера направлена на обеспечение безопасности россиян и снижения риска их заражения.

Первым регионом, в котором ввели QR-коды для проезда в общественном транспорте, стал Татарстан. Новые правила вступили в силу 22 ноября — документы проверяют и при продаже билетов. Если житель откажется предъявить QR-код, ему придется покинуть транспорт. За первый день после введения новых мер из транспорта высадили более тысячи пассажиров, многие жители конфликтовали с контролерами.