В Крыму назвали оправданным введение QR-кодов в общественном транспорте

В общественных местах и транспорте введение QR-кодов является оправданным. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, его цитирует РИА Новости.

«Это оправданная мера, так как направлена на обеспечение безопасности наших граждан и снижение риска заражения. Ничего в этом страшного нет», — заявил он.

Фикс назвал введенные цифровые паспорта в регионах гарантией того, что человек не заболеет и обезопасит себя от тяжелого течения COVID-19 и смерти.

Вице-спикер крымского парламента отметил, что на полуострове режим QR-кодов введен только для посещения общественных мест.

12 ноября в Госдуму внесли внесли законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. С 1 февраля планируется выдавать QR-коды только привитым, переболевшим и тем, у кого есть медотвод от прививки.