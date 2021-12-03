Президент Молдавии призвала разобраться с российской телепропагандой

Президент Молдавии Майя Санду призвала новый совет по телевидению и радиовещанию (СТР) разобраться с проблемой российской телепропаганды в стране. Об этом она высказалась в эфире телеканала TVR Moldova.

Санду прокомментировала отчет Центра независимой журналистики Молдавии, который сообщил о наличии в стране «массивной пропаганды со стороны России», распространяющейся через ретранслируемые телеканалы и несущей «угрозу для республики».

Президент понадеялась, что новый состав совета по телевидению и радиовещанию (СТР) с помощью «определенных законных инструментов» сможет остановить «пропаганду, обман и другие нарушения». «Я очень надеюсь, что этот СТР будет объективным и эффективным», — заявила она.

Глава государства подчеркнула, что работа совета также станет показателем эффективности действующего законодательства в области информационной безопасности.

Ранее Санду сообщила, что Молдавия продолжит требовать полного вывода российских войск из непризнанного Приднестровья. При этом она отметила, что Кишинев сильно обеспокоен ухудшением ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе.