Российского генерала Генштаба отдадут под суд за аферы на 6,5 миллиарда рублей

Завершено следствие по делу экс-замглавы Генштаба ВС о мошенничестве на 6,5 млрд рублей

Завершено следствие по делу бывшего заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурант дела и его адвокаты знакомятся с материалами дела, в котором более 300 томов. После этого Арсланова отдадут по суд. Он свою вину не признает.

Бывшего замглавы Генштаба обвиняют по двум эпизодам мошенничества на общую сумму 6,5 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций и в получении крупной взятки.

Давший на Арсланова показания по делу об афере на 1,6 миллиарда рублей бывший начальник управления планирования связи главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил России генерал-майор Александр Оглоблин заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Его будут судить в особом порядке, предусматривающем минимальное наказание.

Арсланов был задержан сотрудниками ФСБ в феврале 2020 года.