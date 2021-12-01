Генерал пошел на сделку со следствием по делу об афере на 1,6 миллиарда рублей

Бывший начальник управления планирования связи главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майор Александр Оглоблин заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на других офицеров по делу об афере на 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Военнослужащий полностью признал свою вину. Он назвал организатором мошеннической схемы бывшего замначальника Генштаба — начальника ГУС Халила Арсланова и экс-главу управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России полковника Павла Кутахова.

Генерала Оглоблина будут судить в Московском гарнизонном военном суде в особом порядке, предусматривающем минимальное наказание, поскольку подсудимый пошел на сделку со следствием. Ему вменяется хищение в составе группы лиц 1,6 миллиарда рублей при реализации госконтрактов Минобороны на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. По версии следствия, с 2013 по 2015 год военный и другие фигуранты дела поставили вместо дорогих российских аппаратов дешевые китайские аналоги. По делу проходят бывший гендиректор «Воентелекома» Александр Давыдов и его подчиненные.

Арсланов обвиняется в хищении 6,5 миллиарда рублей при реализации госконтрактов на производство по завышенным ценам и поставку в ВС портативных радиостанций «Азарт», получении взятки в 12 миллионов рублей за лоббирование интересов «Ярославского радиозавода» по поставкам оборудования. А также в махинациях по делу «Воентелекома» с Оглоблиным. Арсланов знакомится с материалами дела, составляющего 300 томов. Вину свою не признает, заявляя об оговоре со стороны Оглоблина.

Ранее Оглоблин объяснил схему хищения в уголовном деле о предполагаемых махинациях при поставках в вооруженные силы России радиостанций «Азарт». Почти готовые радиостанции закупались в Китае, а финальная сборка с установкой некоторых комплектующих происходила уже в России. Это позволяло существенно экономить на производстве.