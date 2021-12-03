В Нижнем Новгороде пройдет благотворительный экскурсионный фестиваль «Богатство Миллионки». Об этом сообщается на сайте Администрации города.

Известно, что авторами и гидами экскурсий, которые состоятся 4 декабря, выступят известные нижегородцы Сергей Горин, Александр Сериков, Александр Симагин, Владимир Камальдинов, Анна Таланова, Вахтанг Джаниашвили и Ольга Клевер.

Мероприятие проводится в рамках одноименного проекта, ставшего победителем городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в направлении «Культурный Нижний». Организатором фестиваля выступает Благотворительный фонд «Земля нижегородская».

В программе события будет представлена серия благотворительных авторских экскурсий для посетителей всех возрастов. Отмечается, что на фестивале также будут организованы конкурсы, игры и общая фотосессия.

В ноябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде появится новое арт-пространство «Миллионка». Проект историко-культурного туризма решили посвятить истории бедняков, живших в XIX веке. Он будет демонстрировать систему ценностей и быта, в которых работал писатель Максим Горький.