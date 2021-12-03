Политолог объяснил протест Норвегии против передвижений НАТО у границ России

Норвегия выступает против передвижений НАТО у границ с Россией из-за страха перед потенциальной войной с государством, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он заметил, что многие страны начинают понимать опасность нагнетания напряженности вокруг России и хотят предотвратить возможный конфликт.

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что новое правительство страны выступает против передвижений союзников Осло по НАТО около границ России и планирует их ограничить. По словам Витфельдт, для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих районах, однако «будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов».

Страх и адекватность

«Страх возвращает чувство реальности, — объяснил Марков. — Запад совершенно очевидно проводит истерическую пропагандистскую кампанию против России, налицо и чудовищная ложь этой истории, когда Штаты, находящиеся в тысячах километров от нас, направляют свои корабли в черное море к российским границам и говорят об агрессивности. Такое нагнетание напряженности в какой-то момент может привести к вспышке военных действий России с войсками НАТО. Но страны начинают понимать, что это не нужно никому».

Политолог не исключил и ввод российских войск на территорию Украины. При этом, по его словам, речь будет идти не о военных действиях, — подавляющее большинство военных быстро перейдет на сторону России — а о начале восстания с помощью России в деоккупации.

«И вот Норвегия поняла, что такое постоянное нагнетание ничем хорошим не закончится, это и подвигло их к адекватным заявлениям. МИД страны говорит: хватит бросать вызов России, хватит на нее наскакивать. К сожалению, пока таких высказываний мало, но разумность — это все равно хорошо. Будем надеяться, что и другие страны последуют примеру Норвегии», — заключил Марков.

Весной МИД России упрекнул Норвегию в милитаризации Арктики после того, как 10 мая атомная подводная лодка США совершила заход в гражданскую гавань Тромсе на севере Норвегии. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Осло в нагнетании напряженности в регионе, которую она связала со стремлением страны угодить своим партнерам по НАТО.