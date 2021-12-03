Сразу пять случаев омикрон-штамма зафиксировали в Нью-Йорке

В американском штате Нью-Йорк зафиксировали пять случаев заражения омикрон-штаммом. Об этом сообщила губернатор штата Кэти Хокул на своей странице в Twitter.

«В штате Нью-Йорк подтверждены пять случаев заражения омикрон-вариантом», — написала она.

Хокул призвала жителей не воспринимать эту информацию как повод для сильной тревоги. «Мы знали, что этот вариант идет, и у нас есть инструменты для остановки [его] распространения», — пояснила она.

Ранее власти Нью-Йорка предположили, что омикрон уже распространился в городе, поскольку один из заразившихся, выявленный в штате Миннесота, посещал конференцию в Нью-Йорке.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в Нью-Йорке зафиксировали 1 декабря. Его обнаруили в штате Калифорния. По информации американских властей, заболевший пациент приехал из Южной Африки и был полностью вакцинирован.

