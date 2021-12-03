Россиян призвали сдать билеты в Турцию и Египет

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой» призвал жителей России, которые планировали путешествие в Египет или Турцию, сдать свои билеты. По его мнению, появление нового штамма коронавирусной инфекции должно стать для людей сигналом к тому, чтобы привиться или ревакцинироваться.

«У нас сейчас 3 декабря, люди покупают билеты. Я предлагаю тем, кто купил их в Турцию и Египет, сдать. А не ждать, когда закроют. Люди видят, что самолеты летают, и думают, что можно лететь. Пусть бизнес занимается бизнесом и летит куда угодно, привившись накануне. А вот отдых детский, который грядет очень скоро, нужно планировать дома — в Подмосковье, а не в экзотических странах», — считает эпидемолог.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса оказался опасен не только для пожилых, но и для детей. По его словам, теперь в большей степени, чем раньше, подвержены риску дети до двух лет и взрослые люди от 20 до 39 лет.