Российский иммунолог назвал группу риска по омикрон-штамму коронавируса

Новый омикрон-штамм коронавируса оказался опасен не только для пожилых, но и для детей. Такую группу риска назвал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, его слова приводит «Москва 24».

«Если говорить об особенностях, то теперь в большей степени, чем раньше, подвержены риску дети до 2 лет и взрослые люди от 20 до 39 лет», — рассказал специалист.

Кроме того, он отметил, что говорить о легком течении заболевания при заражении новым штаммом пока преждевременно, так как выборка людей, на которых проводились исследования, включала в себя только молодых.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россиянам нужно внимательно отнестись к поездкам в новогодние праздники из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Она назвала путешествия большим риском и подчеркнула, что туристы могут не вернуться в страну из-за вероятных ограничений.