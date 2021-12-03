Известному певцу пришлось продать дом в Голливуде со скидкой

Исполнитель хита Happy американский певец Фаррелл Уильямс выставил на продажу свой особняк в Голливуде. Из-за ранее неудачных попыток избавиться от жилья, известному артисту пришлось сделать на него скидку, пишет портал по поиску недвижимости Realtor.com.

Материалы по теме Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд

Уильямс приобрел голливудскую резиденцию в 2015 году за 7,1 миллиона долларов (525,9 миллиона рублей). В мае 2020 года певец хотел продать дом за 12 миллионов долларов, но покупателя не удалось найти — теперь он готов отдать недвижимость за 9,9 миллиона долларов.

Здание под названием Skyline Residence построил в 2007 году знаменитый американский архитектор Хаги Бельцберг. Особняк расположен над Лорел каньоном, из его окон открывается вид на горы и город. В доме площадью 6,1 тысячи квадратных метров пять спален и пять ванных комнат с высокими потолками и стеклянными перегородками. В помещении также есть гостиная с камином, просторная кухня и столовая с видом на внутренний двор. Из хозяйской спальни можно попасть в личный санузел с ванной из оникса и гардеробную, а в стену в самой комнате встроен 120-дюймовый монитор.

На прилегающей к дому территории в шесть тысяч квадратных метров расположены безбортный бассейн, уличный кинотеатр, SPA-зона, скейт-парк и несколько террас. Кроме того, рядом с главным особняком есть двухэтажный гостевой дом со спальней, ванной, кухней и кинозалом.

В июле другой американский певец Джон Ледженд сумел со второй попытки продать свой дом в Калифорнии. Впервые он пытался избавиться от особняка в 2020 году и получить за него 23,9 миллиона долларов, но сделка сорвалась. Спустя год недвижимость удалось отдать за 16,8 миллиона долларов.