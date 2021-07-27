Бывший самый сексуальный мужчина планеты продал дом со второй попытки

Американский певец Джон Ледженд, который в 2019 году был признан самым сексуальным мужчиной на планете, продал свой особняк в Калифорнии. Имя покупателя осталось неизвестным, сообщает сайт Mansion Global.

Материалы по теме Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты

Ледженд и его жена, модель Крисси Тайген владели недвижимостью в городе Беверли-Хиллз. Они выставили ее на продажу в августе 2020 года за 23,9 миллиона долларов. Первый покупатель нашелся через неделю, однако сделка сорвалась. Почти через год супруги предприняли вторую попытку продать объект. Они выручили почти 16,8 миллиона долларов (более 1,2 миллиарда рублей).

Ледженд и Тайген приобрели особняк площадью 8,5 тысячи квадратных футов (около 790 квадратных метров) в 2016 году. В распоряжении пары находились семь спален, девять ванных комнат, гардеробный, тренажерный зал, кинотеатр, бассейн, просторная терраса и игровая площадка. По данным New York Post, в дизайне интерьера дома использовали натуральные материалы: потолки покрыты тиковым деревом, привезенным из Таиланда, а для полов выбрали дуб. «Это самый красивый дом в Беверли-Хиллз», — отметил занимающийся продажей риелтор Маршалл Пек (Marshall Peck).

В августе 2020 года неизвестный покупатель приобрел в Беверли-Хиллз бывший особняк, в котором с 2000 по 2005 год проживали голливудский актер Брэд Питт и его первая жена актриса Дженнифер Энистон. Владение площадью больше половины гектара обошлось почти в 24 миллиона долларов.