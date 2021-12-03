Разработано эффективное средство против бактерий

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета и других научных учреждений разработали новое антибактериальное средство, которое эффективно против микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

Исследователи предложили использовать антибактериальное соединение «СА» на основе изохинолина совместно с низкомолекулярным катионным пептидом бактериального происхождения — хоминином. «СА» обладает выраженным бактерицидным действием и на 50 процентов уменьшает «сцепление» бактерий с окружающими поверхностями. Сочетание с хоминином значительно повышает эффективность, при этом снижая токсичность обоих препаратов.

Это средство может применяться для очистки поверхностей от опасных микроорганизмов, которые могут быть устойчивы к другим чистящим и дезинфицирующим веществам. Эксперименты показали, что антибактериальное соединение эффективно и почти мгновенно нейтрализует бактерии, как свободноживущие, так и в виде пленок.