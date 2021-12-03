ResearchMe: 46% россиян готовы потратить на подарки к Новому году более 3 тысяч рублей

Раскрыты траты россиян на новогодние подарки: почти половина (46 процентов) готовы потратить на подарки к Новому году более трех тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании «Одноклассников» и ResearchMe, передает ТАСС.

При этом всего восемь процентов опрошенных затруднились ответить, какую сумму они готовы потратить к новогодним праздникам. В прошлом году не определились с тратами на подарки 20 процентов.

«Выяснилось, что более трех тысяч рублей на подарки готовы потратить 46 процентов респондентов: каждый пятый (25 процентов) — от трех до пяти тысяч рублей, 11 процентов — от пяти до семи тысяч, пять процентов — от семи до девяти тысяч и пять процентов — более девяти тысяч рублей», — уточнеятся в исследовании.

При этом почти половина опрошенных (45 процентов) планируют приобретать подарки в обычных магазинах, еще 34 процента закупят их в супермаркетах. В онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах собрались искать подарки близким 26 процентов россиян.

Среди наиболее желанных подарков россияне назвали деньги (30 процентов), электронику и смартфоны (по 18 процентов). Косметику, парфюмерию и товары по уходу за собой хотят получить в подарок 16 процентов опрошенных, еще 15 процентов мечтают о путешествиях.

В исследовании приняли участие 1054 человека из разных городов России.

Ранее Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, что современные дети просят на Новый год гаджеты. «Просят эти, как их, дурацкое слово такое, "гаджеты"​​​. А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так, куклы, конфеты... А родители все кредит, да кредит», — рассказал Дед Мороз. При этом взрослые чаще всего просят у него квартиры в Москве или Санкт-Петербурге.