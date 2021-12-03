Россия оказалась под угрозой дефицита продуктов из-за Белоруссии

Миграционный кризис на белорусско-польской границе затруднил поставки товаров и продовольственного сырья для производителей продуктов питания в России, из-за чего страна оказалась под угрозой дефицита, пишет Reuters. Некоторые компании уже несут убытки и рассматривают временную остановку производства в случае ухудшения ситуации.

Польша закрыла несколько пунктов пропуска через границу с Беларусью для грузовых перевозок. Причиной стало политическое напряжение между Европейским союзом и Минском — Запад обвинил белорусские власти в побуждении мигрантов с Ближнего Востока к незаконному пересечению границ. На четырех пунктах из шести, оставшихся открытыми, образовались длинные очереди фур. При этом шесть пунктов пропуска через границу Белоруссии с Литвой работают как обычно.

Представитель российского рынка сообщил Reuters, что очереди в любое время суток включают 400-600 грузовиков, которые ожидают пересечения границы 2-4 дня вместо обычных 12-24 часов. Транспортные расходы для производителей существенно выросли, так как каждый день простоя стоит им 500 евро (564 доллара). Перевозка продовольствия по альтернативному маршруту обходится в 300-400 евро (338-451 доллар), отметил источник.

По словам другого источника, потери российских импортеров пока невелики — после ухудшения в конце января, в начале декабря ситуация немного стабилизировалась. «Если положение ухудшится, это может привести к разрыву цепочки поставок и остановке заводов», — заявил представитель российского бизнеса.

Движение фур из России и Белоруссии в Европу также ухудшилось. Консультативный совет по иностранным инвестициям, в который входят продовольствие гиганты Mars, Pepsi, Danone, Nestle, CocaCola, Metro и TetraPak, 18 ноября уже обратился к российскому правительству с коллективной просьбой вмешаться (копия письма есть в распоряжении Reuters).

«Сохранение ситуации в нынешнем виде может оказать существенное влияние на цепочки поставок и доступность товаров для населения, в том числе товаров первой необходимости, особенно с учетом увеличения объемов грузов и повышенного спроса в преддверии новогодних праздников», — указано в обращении. Автора письма подчеркнули, что около 10 процентов всего импорта России проходит через границу Белоруссии с Польшей. Аппарат вице-премьера Андрея Белоусова, которому было адресовано письмо, заявил, что изучит ситуацию.

Евросоюз 2 декабря ввел новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе. В него вошли индивидуальные запретительные меры против физических и юридических лиц «в связи с гибридными действиями Белоруссии по инструментализации мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза».