Россиянам объяснили опасность вакцинации от COVID-19 во время простуды

Иммунолог Скорпилева: вакцинация от COVID-19 при простуде может привести к обострениям

Вакцинация от COVID-19 во время простуды может привести к обострениям хронических заболеваний. Такую опасность назвала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева, ее слова приводит URA.RU.

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Кроме хронических заболеваний, по словам специалиста, прививка может привести к активации скрытых заболеваний и гипериммунной реакции.

«Мы не знаем, могут они синергировать (усилить — прим. «Ленты.ру») или наоборот сантагонизировать (бороться) друг с другом, поэтому может ухудшиться состояние, не выработаться иммунитет на данную прививку», — объяснила Скорпилева, отметив, что в период заболеваний нельзя прививаться не только от COVID-19, но и от других болезней.

Она отметила, что вакцинироваться нельзя даже в случае, если был контакт с больным человеком. Врач посоветовала подождать две недели, после чего идти прививаться.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Лентой.ру» назвала основные противопоказания к вакцинации против коронавируса. По ее словам, ими являются любые хронические заболевания в стадии обострения, например, декомпенсация сахарного диабета.