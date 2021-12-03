Врач назвала основные противопоказания к вакцинации против COVID-19

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала в разговоре с «Лентой.ру» основные противопоказания к вакцинации против COVID-19.

«Основными противопоказаниями являются любые хронические заболевания в стадии обострения, например, декомпенсация сахарного диабета или какие-то аутоиммунные процессы в состоянии декомпенсации. Сейчас обострились — нужно идти к доктору, доктор стабилизирует состояние, после этого можно колоться», — рассказала врач.

Также, по словам Ярцевой, нежелательно прививаться при ОРВИ, остром бронхите и ангине, сначала необходимо выздороветь, а спустя две недели можно ставить вакцину.

«Аллергии не являются противопоказанием, если это не в момент обострения, той же самой бронхиальной астмы или какого-нибудь атопического дерматита. Обострение — стабилизировали и пожалуйста, потому что сама по себе вакцина не аллергенна. Если, конечно, были в анамнезе указания на то, что на введение любой вакцины у человека развивалась анафилактическая реакция — это считается противопоказанием», — рассказала Ярцева.

Врач отметила, что каждый случай индивидуален, и всегда необходима консультация специалиста. «Если вас тревожит состояние, у вас есть вопросы, приходите, с доктором выявляете, если есть хронический процесс в стадии обострения, вы его сначала купируете, а потом уже колите. Противопоказаний очень мало», — заключила она.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

