Жители российского города вышли на протест из-за газа

В Махачкале жители оставшихся без газа домов вышли на протест. Как сообщает «Эхо Москвы», граждане перекрыли одну из центральных улиц города.

Жители домов по улице Амет-Хана Султана требуют возобновить подачу газа в дома. В акции приняли участие десятки человек. Из-за протеста водители автомобилей и такси застряли в пробке, а на место проведения митинга прибыли полицейские и, по словам очевидцев, попытались разогнать протестующих. К гражданам приехал мэр города Салман Дадаев и пообещал решить проблему. После его визита митинг прекратился. Тем не менее, как говорится в материале «Эхо Москвы», Telegram-каналы сообщают о новой акции в Махачкале.

Мэр города объяснил, что новый газопровод уже построен, и необходимо лишь запустить его в работу. Сотрудники не могут запустить газопровод в эксплуатацию, так как у них нет доступа в часть домов. «Для скорейшего решения проблемы на месте было принято решение организовать штаб и незамедлительно начать поквартирный обход. Работа будет проводиться всю ночь для скорейшего решения вопроса и возобновления газоснабжения», — написал Дадаев в своем Instagram.

В общей сложности 11 многоквартирных домов остались без газа после взрыва, который произошел 22 ноября в частном доме в Махачкале: тогда погиб один человек, пятеро пострадали. Подача газа в этом районе была прекращена для проведения ремонтных работ, которые должны были закончиться 2 декабря.