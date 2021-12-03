QR-коды о вакцинации из ЛНР заработают в России

Глава ЛНР Пасечник договорился с Россией о признании QR-кодов вакцинированных в Донбассе

Жители Донбасса из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получат QR-коды о вакцинации по российским стандартам. О том, что пропуска из ЛНР заработают в России, рассказал глава республики Леонид Пасечник в интервью ТАСС.

«Уже начала работать система по выдаче QR-кодов жителям республики, прошедшим вакцинацию. Они их получают в поликлиниках и по месту вакцинации. У нас есть предварительная договоренность, что эти QR-коды будут приниматься в Российской Федерации», — заявил Пасечник.

Граждане ЛНР часто посещают Россию, однако из-за новых ограничительных мер, связанных с повсеместным введением QR-кодов, они лишились доступа в большинство общественных мест. После признания документов вакцинированных жителей Донбасса они снова смогут без затруднений покупать продукты и вещи на территории России.

Пасечник в очередной раз поблагодарил Россию за поставки партий гуманитарных грузов и вакцин в Донбасс.

Ранее украинцы на границе с Крымом открыли пункты для вакцинации крымчан препаратами Pfizer, Moderna и Coronavac. Данные о привитых внесут в украинскую медицинскую базу.