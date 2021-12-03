Рошаль предрек исход врачей из профессии из-за одного дела против медиков

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль в интервью «Ленте.ру» предрек исход врачей из профессии, если дело против калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в смерти новорожденного, закончится обвинительным приговором.

По мнению Рошаля, подобный исход может привести к трагедии для системы здравоохранения. В таком случае произойдет массовый отток врачей из профессии, в первую очередь неонатологов, считает он.

«Каждый день можно находить причины для того, чтобы судить врачей, а дело Сушкевич и Белой может стать прецедентом, который спровоцирует взрыв», — заключил Рошаль.

По версии следствия, в 2018 году врачи Елена Белая и Элина Сушкевич убили новорожденного, появившегося на свет сильно недоношенным. Они якобы ввели ему летальную дозу сульфата магния, а произошедшее пытались представить как смерть во время родов. Следователи считают, что так они пытались повысить показатели работы роддома.

10 октября 2020 года присяжные заседатели Калининградского областного суда врачей оправдали, однако в мае 2021 года вердикт был отменен. Причиной этого назвали многочисленные нарушения в ходе суда. Позднее выяснилось, что одним из присяжных оказался мужчина, скрывший свою судимость за умышленное преступление. 4 октября было принято решение на три месяца взять Белую и Сушкевич под стражу.

После этого Рошаль потребовал отпустить Сушкевич и заявил, что готов сесть вместо нее в СИЗО. Он выразил уверенность в том, что уголовное дело было неправильно оценено, а в судебно-медицинской экспертизе присутствовали большие ошибки.