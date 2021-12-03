Доктор Рошаль рассказал о новой угрозе российским медикам в пандемию

Юристы и правозащитные организации, специализирующиеся на исках против врачей и клиник, лечащих COVID-19, стали новой масштабной угрозой для врачебного сообщества России в период пандемии. Таким мнением поделился в интервью «Ленте.ру» президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль.

«Коронавирус подарил еще один повод для получения денег с медиков — некоторые правозащитные адвокатские организации начали активно формировать спрос на свои услуги, побуждая пациентов подавать в суд на медицинские организации для компенсации морального вреда в случае каких-либо неблагоприятных последствий при лечении коронавирусной инфекции», — рассказал доктор.

Для борьбы с этим явлением Рошаль предложил установить в период пандемии мораторий на судебное преследование работников здравоохранения по делам, связанным с оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Он также обратил внимание на то, что в России медики не имеют необходимой защиты при возникновении подобных проблем, и предложил создать систему по их юридической и страховой защите.

«Когда за рубежом возникает какая-то проблема у врачей, ими занимается страховая компания, они застрахованы, и страховая компания борется за то, чтобы было все нормально. А здесь сами врачи выискивают, кто их будет защищать. То, что должна в стране наконец-то быть создана защита юридическая и страхования медицинских сотрудников, не только врачей, никаких сомнений нет», — добавил Рошаль.

Ранее Минтруд предложил продлить до конца 2022 года режим выплат для медиков, работающих в зоне непосредственного контакта с больными коронавирусом.