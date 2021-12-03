В Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов для переболевших COVID-19

Минцифры переоформит на год загруженные на Госуслуги сертификаты переболевших COVID-19

В России сертификаты переболевших COVID-19, загруженные на портал госуслуг, будут переоформляться на один год, заявили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщает ТАСС.

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В ведомстве заверили, что переоформление будет проводиться автоматически. Его намерены завершить в ближайшие дни.

Накануне отмечалось, что все новые сертификаты о перенесенном коронавирусе оформляются уже на год. В конце ноября этого года российский вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой увеличить срок действия сертификата для переболевших с полугода до года. Президент России Владимир Путин ее предложение поддержал.

С 8 ноября в России жители могут получить новые сертификаты о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Документ доступен на английском и русском языках, получить его можно в бумажном и электронном виде.

Сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные СНИЛС и полиса ОМС, а также противопоказания к прививке.