Горнолыжный сезон открыли на курорте «Красная поляна»

На курорте Красная Поляна в Сочи открыли горнолыжный курорт. Для посещения пока что доступны четыре трассы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

Так, путешественники могут прокатиться по трассе «Первый снег» на высоте 2,2 тысячи метров и по трем трассам в долине «Цирк-2» на высоте 2,05 метра. Отмечается, что изначально сезон на «Красной Поляне» планировали открыть позже, однако благоприятные погодные условия позволили сдвинуть сроки. В четверг, 2 декабря, в горах снова пошел снег.

На данный момент загружено около 40 процентов номерного фонда курорта. На трассах уже работают инструкторы, запущен бугельный подъемник, открыты пункты проката и лыжная мастерская.

Ранее сообщалось, что курорт Красная Поляна анонсировал открытие горнолыжного сезона и выпустил трейлер в шоу «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». В нем показаны заснеженные горы, а также работники Красной Поляны.