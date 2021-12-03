Нефтяной гигант отказался от месторождения после протестов

Нефтяной гигант Shell отказался от планов по разработке нефтяного месторождения Камбо у берегов Великобритании. Ранее против этого проекта выступали активисты экологических организаций, сообщает Sky News.

По заявлению компании, после всесторонней проверки она пришла к заключению, что сейчас экономические аргументы в пользу инвестиций в этот проект недостаточно сильны. Совладелец месторождения, компания Siccar Point Energy, выразила разочарование решением своего партнера, однако подчеркнула, что продолжит искать пути развития нефтяного месторождения при поддержке правительства страны. «Камбо остается критически важным для энергетической безопасности и экономики Великобритании», — сказал генеральный директор Siccar Point Energy Джонатан Роджер.

Экоактивисты международных организаций Greenpeace и «Друзья Земли» (Friends of the Earth), проводившие протестную кампанию против разработки месторождения, приветствовали решение Shell. Они указали на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), в котором говорится, что для сдерживания глобального потепления необходимо отказаться от разработки новых нефтегазовых проектов. Активисты выразили надежду, что уход Shell станет «смертельным ударом» для месторождения.

Нефтяное месторождение Камбо было обнаружено в 2002 году в Северном море, примерно в 125 километрах к северо-западу от Шетландских островов у побережья Великобритании. На данный момент 70 процентов акций предприятия принадлежат Siccar Point Energy, остальными 30 процентами владеет Shell. По данным Siccar Point, за 25 лет на месторождении может быть добыто до 170 миллионов баррелей нефти и 53,5 миллиарда кубических футов газа.

В мае 2021 года Shell проиграла суд против экологических организаций в Нидерландах. Транснациональную организацию обязали сократить выбросы углерода на 45 процентов к 2030 году. Сейчас нефтяной гигант планирует перенести штаб-квартиру из Нидерландов в Великобританию.

