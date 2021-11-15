Проигравший суд в Нидерландах нефтяной гигант решил «переехать»

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, проигравшая в мае суд в Нидерландах о сокращении выбросов, планирует сократить название и сменить налоговое резидентство. О грядущих изменениях сообщается на официальном сайте нефтяного гиганта.

Совет директоров компании вынесет вопросы на голосование акционеров. Руководство планирует переименовать Royal Dutch Shell plc в Shell plc. Также компания решила перенести свое налоговое резидентство и организовать переезд штаб-квартиры из Нидерландов в Великобританию. Структура корпоративного управления Shell останется неизменной.

Кроме того, Shell хочет отказаться от структуры акций двойного класса (типа «A» — Royal Dutch Shell и «B» — Shell Transport & Trading Company с одинаковыми правами) и создать вместо них одну бумагу. Акции по-прежнему будут доступны на биржах Амстердама, Лондона и Нью-Йорка. Совет директоров Shell предложил упростить структуру акций компании, чтобы повысить скорость и гибкость операций с капиталом и портфелем. Более простая структура позволит Shell ускорить реализацию Powering Progress — стратегии по достижению нулевых вредных выбросов.

«Упрощение нормализует нашу структуру акций в рамках налоговой и правовой юрисдикции одной страны и сделает нас более конкурентоспособными. Shell сможет лучше использовать свои возможности для энергетического перехода», — заявил председатель совета директоров Shell Эндрю Маккензи. Он призвал акционеров проголосовать за предложенное решение.

В конце мая окружной суд Гааги обязал Shell почти вдвое сократить выбросы углерода — на 45 процентов к 2030 году. Поводом для иска послужило обращение семи экологических организаций и жителей Нидерландов в 2018 году. Они пожаловались, что Shell нарушает цели Парижского соглашения о нулевом углеродном следе. Нефтяной гигант согласился снизить выбросы парниковых газов, не дожидаясь результатов апелляции. При этом глава компании Бен ван Берден заявил, что ограничения против нее мало помогут экологии в мировом масштабе, поскольку спрос на топливо не уменьшится.