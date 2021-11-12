Энергетический гигант поплатится за нарушение обещаний по климату

Австралийские регуляторы заставили американского энергетического гиганта Chevron и его партнеров по проекту сжиженного газа (СПГ) заплатить за нарушение обещаний по улавливанию и хранению углерода. Согласно требованиям, предприятия должны купить углеродные кредиты на 184 миллиона долларов, пишет Reuters.

Углеродный кредит — сертификат или разрешение на право на выброс углекислого газа или других парниковых газов, созданные с целью уменьшить их производство и замедлить изменение климата. С момента запуска крупнейшего в мире завода по производству СПГ вблизи месторождения Горгон в штате Западная Австралия Chevron и ее партнеры уловили гораздо меньше углекислого газа, чем указали в своем плане.

Американское предприятие поделит расходы с Exxon, Royal Dutch Shell, а также японскими компаниями Osaka Gas, Tokyo Gas и JERA. Компании планируют погасить долг перед австралийскими регуляторами к середине июля 2022 года. Chevron заявила, что 29 миллионов долларов будут вложены в «проекты с низким уровнем выбросов», а остальные деньги потратят на покупку углеродных кредитов.

Из-за нехватки таких сертификатов на австралийском рынке Chevron вряд ли выполнит свои обязательства перед австралийскими властями таким способом. Поэтому компания заявила, что будет использовать другие «углеродные компенсации, проверенные на международном уровне».

В августе климатологи обвинили в пренебрежительном отношении к окружающей среде американского нефтяного гиганта ExxonMobil из-за нового проекта в африканской Гайане. Деятельность компании может навредить экологии океана и состоянию рыболовства в стране, от которых очень зависят местные жители.