Врач рассказала про симптомы легкой формы COVID-19 у привитых

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала «Ленте.ру» о том, с какими симптомами сталкиваются привитые люди при заболевании COVID-19 в легкой форме.

«Симптомы у привитых такие же, как у непривитых — насморк, кашель, слабость, першение в горле, может быть невысокая температура, а может быть и ярко все выражено», — отметила врач.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала один из главных симптомов заражения новым омикрон-штаммом COVID-19 — это сильная усталость. А врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что при инфицировании любым штаммом коронавируса могут проявляться два основных симптома — головные боли и длительная повышенная температура.

